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В школах Австрии проводят обучающие уроки на случай блэкаута

27 декабря 2022 19:37
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Новости Австрии. В стране призвали быть готовыми к блэкауту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила глава Минобороны страны Клаудиа Таннер.

В школах Австрии проводят обучающие уроки на случай блэкаута-1

По ее словам, отключения электричества этой зимой вполне вероятны. И нельзя делать вид, что возможны они только в теории. А потому жителям Австрии, впрочем, как и другим европейцам, необходимо готовиться к худшему, то есть к блэкаутам. Экстренные службы уже информируют население и проводят обучающие уроки в школах.

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# Кризис в ЕС # Клаудиа Таннер # Новости Австрии # Фотофакт

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