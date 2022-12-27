В школах Австрии проводят обучающие уроки на случай блэкаута

Новости Австрии. В стране призвали быть готовыми к блэкауту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила глава Минобороны страны Клаудиа Таннер.

По ее словам, отключения электричества этой зимой вполне вероятны. И нельзя делать вид, что возможны они только в теории. А потому жителям Австрии, впрочем, как и другим европейцам, необходимо готовиться к худшему, то есть к блэкаутам. Экстренные службы уже информируют население и проводят обучающие уроки в школах.