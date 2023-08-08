В Польше уровень краж в магазинах вырос на 40%. Эксперты связывают это с обнищанием поляков

За шесть месяцев 2023-го количество таких случаев выросло на 40 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Причем на 22 % участились хищения дорогостоящих товаров. И эти цифры весьма приблизительные. Масштабы воровства могут быть гораздо шире, так как далеко не все магазины сообщают о кражах. Чтобы возместить ущерб, владельцы торговых сетей будут повышать цены пропорционально понесенным убыткам. По мнению экспертов розничного рынка, основной причиной воровства стала инфляция, которая ведет к быстрому обнищанию поляков.