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В Польше уровень краж в магазинах вырос на 40%. Эксперты связывают это с обнищанием поляков

08 августа 2023 13:40
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Новости Польши. В Польше продолжает расти количество магазинных краж. Об этом сообщило крупное издание страны, ссылаясь на данные главного полицейского управления, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше уровень краж в магазинах вырос на 40%. Эксперты связывают это с обнищанием поляков-1

За шесть месяцев 2023-го количество таких случаев выросло на 40 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Причем на 22 % участились хищения дорогостоящих товаров. И эти цифры весьма приблизительные. Масштабы воровства могут быть гораздо шире, так как далеко не все магазины сообщают о кражах. Чтобы возместить ущерб, владельцы торговых сетей будут повышать цены пропорционально понесенным убыткам. По мнению экспертов розничного рынка, основной причиной воровства стала инфляция, которая ведет к быстрому обнищанию поляков.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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