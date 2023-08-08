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Италия остановила выдачу «золотых виз» для граждан Беларуси и России

08 августа 2023 13:36
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Италия прекратила работу программы Investor Visa for Italy (виза инвестора) для граждан Беларуси и России, сообщает РИА Новости.

Эта программа была организована для желающих в обмен на инвестиции приобрести вид на жительство в Италии. Но по рекомендации Евросоюза реализация этого проекта была прекращена. 

Тем не менее для граждан других государств она по-прежнему действует. Чтобы получить визу инвестора, необходимо вложить 250 тыс. евро в итальянский стартап или 500 тыс. евро в местную компанию. Владельцы «золотых виз» могут пользоваться специальным налоговым режимом, а по истечении десяти лет претендовать на получение итальянского гражданства.

# Визы

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