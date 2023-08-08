Италия остановила выдачу «золотых виз» для граждан Беларуси и России

Италия прекратила работу программы Investor Visa for Italy (виза инвестора) для граждан Беларуси и России, сообщает РИА Новости.

Эта программа была организована для желающих в обмен на инвестиции приобрести вид на жительство в Италии. Но по рекомендации Евросоюза реализация этого проекта была прекращена.

Тем не менее для граждан других государств она по-прежнему действует. Чтобы получить визу инвестора, необходимо вложить 250 тыс. евро в итальянский стартап или 500 тыс. евро в местную компанию. Владельцы «золотых виз» могут пользоваться специальным налоговым режимом, а по истечении десяти лет претендовать на получение итальянского гражданства.