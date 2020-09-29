В Польше старшеклассница напала с ножом на трёх школьниц

Новости Польши. На западе Польши, в городе Зелена Гура, 16-летняя учащаяся лицея напала с ножом на трех школьниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате две девочки получили ранения в спину, еще у одной повреждена бровь. Инцидент произошел во время занятий. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. По словам врачей, их жизни ничего не угрожает.