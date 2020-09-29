В Мексике марш за легализацию абортов перерос в столкновения с полицией

Новости Мексики. Массовый женский марш в Мексике разогнали слезоточивым газом и дубинками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки жительниц собрались на столичных улицах, требуя легализовать аборты. На данный момент эта медицинская процедура разрешена лишь в двух штатах страны – Оахака и Мехико. Возмущенные женщины уже не в первый раз призывают власти решить эту проблему.

Демонстрация переросла в столкновения с полицейскими. Протестующие бросали в стражей порядка бутылки и краску. С помощью молотков некоторые пытались пробить цепь из щитов. Значительный ущерб нанесен зданиям города и магазинам.