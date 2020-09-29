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Несколько человек погибли при перестрелке в Орегоне

29 сентября 2020 08:59
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Новости США. Несколько человек погибли в результате перестрелки в американском штате Орегон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько человек погибли при перестрелке в Орегоне-1

Правоохранители прибыли к одному из городских домов после того, как получили вызов о возможном захвате заложников. Попытка договориться с подозреваемым по телефону оказалась безуспешной. Началась перестрелка.

Несколько человек погибли при перестрелке в Орегоне-4

Точное количество жертв инцидента пока не сообщается. Известно лишь, что среди погибших есть предполагаемый захватчик. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

# Стрельба в США # Фотофакт

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