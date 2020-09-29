Несколько человек погибли при перестрелке в Орегоне

Новости США. Несколько человек погибли в результате перестрелки в американском штате Орегон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители прибыли к одному из городских домов после того, как получили вызов о возможном захвате заложников. Попытка договориться с подозреваемым по телефону оказалась безуспешной. Началась перестрелка.