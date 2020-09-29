В Турции начались испытания китайской вакцины от коронавируса на людях

Новости Турции. В Турции начались клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Речь идет о препарате, разработанном в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым в стране, кому сделали эту прививку, стал 53-летний медработник. Мужчина вызвался добровольцем.

Напомним, до конца 2021 года в рамках программы международного сотрудничества, созданной под эгидой ВОЗ, ученые намерены изготовить не менее 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19.