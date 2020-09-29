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В Турции начались испытания китайской вакцины от коронавируса на людях

29 сентября 2020 09:26
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Новости Турции. В Турции начались клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Речь идет о препарате, разработанном в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым в стране, кому сделали эту прививку, стал 53-летний медработник. Мужчина вызвался добровольцем.

В Турции начались испытания китайской вакцины от коронавируса на людях-1

Напомним, до конца 2021 года в рамках программы международного сотрудничества, созданной под эгидой ВОЗ, ученые намерены изготовить не менее 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19.

В Турции начались испытания китайской вакцины от коронавируса на людях-4

Многие страны сейчас переживают сильнейший всплеск заболеваемости. За неделю число зараженных коронавирусом в мире увеличилось более чем на 2 миллиона. В списке умерших с начала пандемии уже свыше миллиона человек.

# Коронавирус # Фотофакт

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