Новости Польши. Сегодня, 6 сентября, средняя цена за литр 95-го составляет в пересчете почти 4,5 белорусских рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Сегодня, 6 сентября, средняя цена за литр 95-го составляет в пересчете почти 4,5 белорусских рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немного дешевле дизель, запасы которого уменьшаются. Скоро показатель станет минимальным с конца 2022 года. Ожидаемо польские эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на бензин в стране.