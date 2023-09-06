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В Польше резко подорожало автомобильное топливо – почти до 4,5 белорусских рубля

06 сентября 2023 10:35
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Новости Польши. Сегодня, 6 сентября, средняя цена за литр 95-го составляет в пересчете почти 4,5 белорусских рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше резко подорожало автомобильное топливо – почти до 4,5 белорусских рубля-1

Немного дешевле дизель, запасы которого уменьшаются. Скоро показатель станет минимальным с конца 2022 года. Ожидаемо польские эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на бензин в стране.

# Кризис в ЕС # Новости Венгрии # Фотофакт

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