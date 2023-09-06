Огненные шары летают по улицам в Сальвадоре. Рассказываем о традиции, которой больше 100 лет

Новости Сальвадора. Огненные шары летают по улицам Нехапы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя происходящее отчасти напоминает протесты, на самом деле это праздник.

Он посвящен извержению вулкана, которое произошло в 1922 году. Местная легенда гласит, что это было сражение святых с дьяволом. А пламя выгнало людей из города, чтобы те не вмешивались в небесное противостояние.

Йоселин Маррокен, участница фестиваля:

Это традиция, которой нас научили наши предки. В прошлом году мы отметили ее 100-летие. В этом празднике принимают участие люди со всего мира. К нам приезжают из разных стран.