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Огненные шары летают по улицам в Сальвадоре. Рассказываем о традиции, которой больше 100 лет

06 сентября 2023 10:31
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Новости Сальвадора. Огненные шары летают по улицам Нехапы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя происходящее отчасти напоминает протесты, на самом деле это праздник.

Огненные шары летают по улицам в Сальвадоре. Рассказываем о традиции, которой больше 100 лет-1

Он посвящен извержению вулкана, которое произошло в 1922 году. Местная легенда гласит, что это было сражение святых с дьяволом. А пламя выгнало людей из города, чтобы те не вмешивались в небесное противостояние.

Огненные шары летают по улицам в Сальвадоре. Рассказываем о традиции, которой больше 100 лет-4

Йоселин Маррокен, участница фестиваля:
Это традиция, которой нас научили наши предки. В прошлом году мы отметили ее 100-летие. В этом празднике принимают участие люди со всего мира. К нам приезжают из разных стран.

Огненные шары летают по улицам в Сальвадоре. Рассказываем о традиции, которой больше 100 лет-7

Чтобы не обжечься, участники фестиваля смачивают одежду водой, а на руки надевают перчатки. В 2023 году фестиваль проходит в 101-й раз. У него уже длинная история, и, конечно, за это время люди научились защищаться от возможных травм. По крайней мере, пока информации о пострадавших нет.

# Культурные традиции # Марина Кишкурно # Фотофакт

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