Огненные шары летают по улицам в Сальвадоре. Рассказываем о традиции, которой больше 100 лет

Новости Сальвадора. Огненные шары летают по улицам Нехапы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя происходящее отчасти напоминает протесты, на самом деле это праздник.
Новости Сальвадора. Огненные шары летают по улицам Нехапы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя происходящее отчасти напоминает протесты, на самом деле это праздник.
Он посвящен извержению вулкана, которое произошло в 1922 году. Местная легенда гласит, что это было сражение святых с дьяволом. А пламя выгнало людей из города, чтобы те не вмешивались в небесное противостояние.
Йоселин Маррокен, участница фестиваля:
Это традиция, которой нас научили наши предки. В прошлом году мы отметили ее 100-летие. В этом празднике принимают участие люди со всего мира. К нам приезжают из разных стран.
Чтобы не обжечься, участники фестиваля смачивают одежду водой, а на руки надевают перчатки. В 2023 году фестиваль проходит в 101-й раз. У него уже длинная история, и, конечно, за это время люди научились защищаться от возможных травм. По крайней мере, пока информации о пострадавших нет.