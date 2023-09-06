В Бразилии 22 человека стали жертвами ливней, тысячи жителей покинули свои дома

Новости Бразилии. Дожди на юге Бразилии унесли жизни 22 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С наводнением столкнулись сразу несколько штатов. Реки вышли из берегов. Огромные участки земли затоплены. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.