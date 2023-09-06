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В Бразилии 22 человека стали жертвами ливней, тысячи жителей покинули свои дома

06 сентября 2023 10:31
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Новости Бразилии. Дожди на юге Бразилии унесли жизни 22 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С наводнением столкнулись сразу несколько штатов. Реки вышли из берегов. Огромные участки земли затоплены. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

В Бразилии 22 человека стали жертвами ливней, тысячи жителей покинули свои дома-1

Эвакуировать некоторых из них приходилось с крыш. Помогают спасателям бразильская армия и федеральная дорожная полиция. Также затоплены школы, больницы и магазины. В целях безопасности прервано электроснабжение. Проливные дожди, по прогнозам синоптиков, продлятся как минимум до 8 сентября.

# Наводнение # Новости Бразилии # Фотофакт

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