В Бразилии 22 человека стали жертвами ливней, тысячи жителей покинули свои дома

Новости Бразилии. Дожди на юге Бразилии унесли жизни 22 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С наводнением столкнулись сразу несколько штатов. Реки вышли из берегов. Огромные участки земли затоплены. Тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.
Эвакуировать некоторых из них приходилось с крыш. Помогают спасателям бразильская армия и федеральная дорожная полиция. Также затоплены школы, больницы и магазины. В целях безопасности прервано электроснабжение. Проливные дожди, по прогнозам синоптиков, продлятся как минимум до 8 сентября.