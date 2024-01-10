В Польше разгорелся большой политический скандал. Поводом стало задержание экс-главы польского МВД и его заместителя. Их арестовали прямо в президентском дворце по делу о коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Польше разгорелся большой политический скандал. Поводом стало задержание экс-главы польского МВД и его заместителя. Их арестовали прямо в президентском дворце по делу о коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За минуту до событий политики беседовали с главой республики. Все трое являются сторонниками правящей партии. Поэтому вскоре после инцидента «Право и справедливость» объявила сбор сторонников на площади. Те оказались не очень активны. Пришли около 300 человек. В результате массовые волнения устроить не удалось.
В 2015 году Анджей Дуда амнистировал Каминьского и Вонсика. Решение было принято вопреки законодательным нормам. Поэтому новое правительство во главе с Туском ожидаемо объявило помилование фикцией, бывших чиновников все-таки арестовали. Ситуация вызвала серьезный переполох как среди экспертного и политического сообщества Польши, так и ЕС. Неспособность президента и премьера договориться может грозить стране дестабилизацией, непринятием важных документов и как следствие досрочными выборами.