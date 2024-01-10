Прямой эфир

Маск: власти США скоро заселят нелегальных мигрантов в наши дома

10 января 2024 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что нелегальных мигрантов в США могут начать заселять в дома граждан страны, пишет РИА Новости.

Возмущение предпринимателя связано с новостью о том, что власти Бостона предложили жителям размещать семьи мигрантов на фоне растущего кризиса с жильем. Маск в социальной сети X написал, что уже нет достаточного количества мест в гостиницах для размещения мигрантов, поэтому для этих целей ранее стали использовать учреждения образования, а теперь и дома жителей.

Американский телеканал CNN ранее сообщал, что более 225 тысяч незаконных мигрантов перешли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский прибыл в Вильнюс для встречи с Науседой
10 января 2024 12:32

Зеленский прибыл в Вильнюс для встречи с Науседой

Владимир Путина прибыл с рабочим визитом на Чукотку
10 января 2024 12:11

Владимир Путина прибыл с рабочим визитом на Чукотку

RMF24: в Польше по решению суда задержаны бывший глава МВД и его зам
10 января 2024 11:14

RMF24: в Польше по решению суда задержаны бывший глава МВД и его зам