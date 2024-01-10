На горнолыжном курорте в Австрии сорвалась кабина канатной дороги

В Тироле сорвалась кабина канатной дороги. По предварительным данным, на трос упало дерево. В результате несчастного случая на горнолыжном курорте пострадали 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них находится в критическом состоянии. Сейчас он борется за жизнь в отделении интенсивной терапии. Пострадавших спасли с помощью вертолета. Известно, что среди них есть туристы – граждане Дании.