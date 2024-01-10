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На горнолыжном курорте в Австрии сорвалась кабина канатной дороги

10 января 2024 13:48
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В Тироле сорвалась кабина канатной дороги. По предварительным данным, на трос упало дерево. В результате несчастного случая на горнолыжном курорте пострадали 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На горнолыжном курорте в Австрии сорвалась кабина канатной дороги-1

Один из них находится в критическом состоянии. Сейчас он борется за жизнь в отделении интенсивной терапии. Пострадавших спасли с помощью вертолета. Известно, что среди них есть туристы – граждане Дании. 

# ЧП # Новости Австрии

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