В Польше растёт число преступлений на почве национальной ненависти

Польша заражена ксенофобскими настроениями. Тревожит то, что они приобретают все более радикальные и даже жестокие формы. По данным польских СМИ, количество зарегистрированных преступлений на почве национальной ненависти только в Варшаве за год выросло почти в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом в полиции заявляют, что реальные масштабы проблемы существенно больше официальной статистики. Потерпевшие далеко не всегда сообщают правоохранительным органам о случаях угроз или нападений. В первую очередь потому, что не верят в то, что полиция будет ими заниматься: искать и привлекать к ответственности виновных. По данным международных правозащитных организаций, поляки все агрессивнее относятся к приезжим и беженцам.

Агнешка Косович, председатель Польского миграционного форума:

Большой проблемой стало то, что мы никогда еще не становились настолько разнообразным обществом так быстро. Это новое явление может вызывать страх. И я считаю, что мы находимся только в начале этого явления.

Подобные настроения в обществе – заслуга польских политиков, которые устраивают антимигрансткие шествия и СМИ, которые распространяют фейки, представляя беженцев как угрозу стране. Прискорбно, что страдают из-за этого дети. Родители учеников все чаще жалуются, что подростки подвергаются нападениям только за то, что они не поляки. При этом незаметно, что власти предпринимают хоть какие-то попытки борьбы с ксенофобией.