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Минский тракторный завод создаст сборку во Вьетнаме

04 сентября 2025 10:23
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Минский тракторный завод создаст сборку во Вьетнаме-0

Минский тракторный завод намерен открыть сборочный завод во Вьетнаме. Соглашение об этом было подписано в Хошимине. Новое производство будет собирать модели BELARUS 451, 820 и 892.2, а также поставлять пробную партию комплектующих. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ОАО «МТЗ».

МТЗ проявляет заинтересованность в расширении сотрудничества с учетом устойчивого спроса на белорусскую технику во Вьетнаме еще с времен СССР, отмечают в пресс-службе. 

Фото: Telegram-канал BelarusTractors_official

# техника

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