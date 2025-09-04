Минский тракторный завод создаст сборку во Вьетнаме

Минский тракторный завод намерен открыть сборочный завод во Вьетнаме. Соглашение об этом было подписано в Хошимине. Новое производство будет собирать модели BELARUS 451, 820 и 892.2, а также поставлять пробную партию комплектующих. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ОАО «МТЗ».

МТЗ проявляет заинтересованность в расширении сотрудничества с учетом устойчивого спроса на белорусскую технику во Вьетнаме еще с времен СССР, отмечают в пресс-службе.

Фото: Telegram-канал BelarusTractors_official