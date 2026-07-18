В Польше растет число бездомных

В Польше растет количество людей, которые по разным причинам лишились крыши над головой и вынуждены жить на улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорят результаты общенационального исследования, которое провели по заказу Министерства труда, семьи и социальной политики. В Польше зарегистрировано почти 32 тысячи бездомных, что почти на тысячу больше, чем 2 года назад. 78 % из них пользуются услугами специальных соцучреждений, а 22 % не имеют к ним доступа.

Самым неблагополучным оказалось Силезское воеводство. Там зарегистрировано больше 4,5 тысячи человек без постоянного места жительства. Это 14 % от общего количества в стране.

Власти не хотят решать проблемы этих людей. Милиция и социальные службы проводят формальные проверки и то только по обращениям неравнодушных граждан. Правда, реальной помощи не оказывают.

В Польше, согласно официальным данным, создано около 600 социальных приютов. Однако из-за недостатка финансирования и персонала учреждения уже не могут принять всех нуждающихся. Как утверждают авторы исследования, не решают нарастающей проблемы бездомности в стране.