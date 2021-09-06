Прямой эфир

В Польше прошла акция протеста против установки колючей проволоки на границе

06 сентября 2021 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Утром 6 сентября перед зданием польского Сейма в Варшаве началась акция протеста против установки ограждений из колючей проволоки на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше прошла акция протеста против установки колючей проволоки на границе-1

Протестующие растянулись вдоль здания и держали в руках проволоку в знак солидарности с беженцами, которые застряли на границе. По словам людей, таким образом они проиллюстрировали сложившуюся ситуацию.

Участники протеста уверены: польское государство относится к политическим мигрантам по меньшей мере жестоко. У них нет крыши над головой, они лишены горячего питания, не оказывается медицинская помощь.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально»
06 сентября 2021 16:22

Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально»

«Талибан» объявил об окончании 20-летней войны в Афганистане. Сопротивление отказывается это признавать
06 сентября 2021 14:09

«Талибан» объявил об окончании 20-летней войны в Афганистане. Сопротивление отказывается это признавать

В России закрепят понятие «геноцид народов СССР». Пропаганду нацизма приравняют в экстремизму
06 сентября 2021 13:44

В России закрепят понятие «геноцид народов СССР». Пропаганду нацизма приравняют в экстремизму