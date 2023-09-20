В Польше прокомментировали слова Зеленского о фальшивой солидарности

В Варшаве надеются, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского о «некоторых друзьях», которые подыгрывают России, не имеют отношения к Польше. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, передает РИА Новости.

Во вторник, 19 сентября, президент Украины выступил на Генассамблее Организации Объединенных Наций. Зеленский в очередной раз обвинил РФ в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Высказался он и о «некоторых друзьях», которые отказались покупать зерно из Украины в ущерб своему фермерству, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. Такими шагами они подыгрывают Российской Федерации, сказал Зеленский.

Мюллер отметил, что Польша в его речи не фигурировала, потому в Варшаве надеются, что эти слова были адресованы не этому государству. По его словам, реакция Киева в контексте продления запрета на украинское зерно является следствием лобби олигархов. Пресс-секретарь кабмина Польши задался вопросом, почему они поднимают эту проблему, отметив, что его это озадачивает. Мюллер заявил, что, к сожалению, он считает, что есть некоторое лобби и у олигархов, которые владеют фермами на украинских землях.