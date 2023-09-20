Польские бюджетники стали жить заметно хуже при власти партии «Право и справедливость» – экономисты

Новости Польши. За время нахождения у власти польской партии «Право и справедливость», жизнь бюджетников заметно ухудшилась. Об этом говорится в исследовании экономистов, которое опубликовали местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А если партия вновь одержит победу на предстоящих парламентских выборах, положение простых граждан может стать еще плачевнее. Для того чтобы выжить при нынешнем уровне инфляции, необходимо поднять зарплату тем же медикам и учителям на 20-30 %. Однако консерваторы считают, что это слишком много и готовы выделить на эти цели чуть более 12 %.

Такое отношение к специалистам уже спровоцировало отток наиболее квалифицированных сотрудников, что, в свою очередь, привело к снижению эффективности функционирования государства. Однако нынешнюю власть это, видимо, не сильно волнует.