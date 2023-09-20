Три этажа многоэтажки обрушились в подмосковной Балашихе, есть погибшие

В подмосковном городе Балашиха произошел взрыв бытового газа, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воровьева.

Взрыв произошел 20 сентября 2023 года в 8:21 утра на четвертом этаже в доме номер 10 по улице Октябрьская. Обрушены три этажа: третий, четвертый, пятый. Известно, что повреждено не менее 10 квартир.

170 жителей дома, где произошел взрыв, эвакуированы во дворец культуры «Балашиха». Также на месте организованы 3 пункта временного размещения.

По предварительным данным, три человека погибли, не менее четырех пострадали. Под завалами слышны голоса женщины и ребенка – до них пытаются добраться спасатели.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.