Прямой эфир

Три этажа многоэтажки обрушились в подмосковной Балашихе, есть погибшие

20 сентября 2023 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В подмосковном городе Балашиха произошел взрыв бытового газа, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воровьева.

Взрыв произошел 20 сентября 2023 года в 8:21 утра на четвертом этаже в доме номер 10 по улице Октябрьская. Обрушены три этажа: третий, четвертый, пятый. Известно, что повреждено не менее 10 квартир.

170 жителей дома, где произошел взрыв, эвакуированы во дворец культуры «Балашиха». Также на месте организованы 3 пункта временного размещения.

По предварительным данным, три человека погибли, не менее четырех пострадали. Под завалами слышны голоса женщины и ребенка – до них пытаются добраться спасатели.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

# Взрыв газа

Другие новости рубрики

Все новости
Торнадо прошёлся по востоку Китая и разрушил более полусотни домов
20 сентября 2023 08:32

Торнадо прошёлся по востоку Китая и разрушил более полусотни домов

Польские бюджетники стали жить заметно хуже при власти партии «Право и справедливость» – экономисты
20 сентября 2023 08:31

Польские бюджетники стали жить заметно хуже при власти партии «Право и справедливость» – экономисты

Истребитель Су-34 РФ рухнул в Воронежской области
20 сентября 2023 08:08

Истребитель Су-34 РФ рухнул в Воронежской области