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В Польше продолжают дорожать продукты питания

06 мая 2024 11:17
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Полякам надо приготовиться к очередному росту цен на продукты питания. Об этом рассказали экономические эксперты, комментируя опубликованную центральным статуправлением предварительную оценку инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше продолжают дорожать продукты питания-1

Из отчета видно, что цены на товары и услуги в апреле выросли на 2 % по сравнению с прошлым годом. И совсем скоро этот показатель опять поползет вверх. Больше всего подорожание затронет как раз продукты питания. Уже в этом месяце или в начале следующего цены могут вырасти почти на процент. В основном из-за ситуации на рынке энергоносителей. Тем более что уже в июле польское правительство намерено частично разморозить цены на них.

Таким образом, тенденция к повышению стоимости продуктов питания в Польше может сохраниться и большую часть следующего года.

# Кризис в ЕС # Новости Польши

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