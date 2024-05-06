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Киев хочет, чтобы ЕС финансировал производство боеприпасов и дронов в Украине

06 мая 2024 10:09
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Украина стремится получить финансирование от европейских стран для производства боеприпасов и беспилотников, как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Об этом пишет РИА Новости.

Это было объявлено на открытии европейско-украинского форума по сотрудничеству в военной сфере. Украина планирует закупать отечественные боеприпасы и беспилотники за счет европейских средств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт.

# Международная политика

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