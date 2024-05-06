Латвия может остаться без поездов из-за санкций против Беларуси

Пересмотреть взаимоотношения с Беларусью и Россией просит и национальная железнодорожная компания Латвии. Там опасаются, что страна может столкнуться с масштабным транспортным коллапсом из-за санкций в отношении Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейм страны обсуждает новые поправки в закон о закупках, которые в случае их принятия запретят приобретать товары, изготовленные в Беларуси и России. И тогда для латвийских транспортников надолго загорится стоп-сигнал.

Основная проблема – изношенный подвижной состав. Большинство электричек и вагонов были выпущены еще в советские времена. Запчасти к ним производятся на белорусских и российских предприятиях, и заменить их Латвии нечем. Поэтому железнодорожная компания обратилась с мольбой к депутатам не делать ее заложником санкций и в качестве исключения разрешить покупать необходимые товары.