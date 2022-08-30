В Польше признали негативное влияние антироссийских санкций на ЕС

По его словам, в первую очередь санкции бьют по тем странам, которые их вводят. И Польша здесь не является исключением. Политик отметил, что санкции против России сильно отразятся на бюджете страны, который планируется на следующий год. При этом довольно сложная ситуация складывается во всем Евросоюзе. Во многих странах наблюдается небывалый рост цен на энергоносители и рекордные показатели инфляции.