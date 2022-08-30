Прямой эфир

В Польше признали негативное влияние антироссийских санкций на ЕС

30 августа 2022 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В Варшаве признали негативное влияние антироссийских санкций на Евросоюз. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше признали негативное влияние антироссийских санкций на ЕС-1

По его словам, в первую очередь санкции бьют по тем странам, которые их вводят. И Польша здесь не является исключением. Политик отметил, что санкции против России сильно отразятся на бюджете страны, который планируется на следующий год. При этом довольно сложная ситуация складывается во всем Евросоюзе. Во многих странах наблюдается небывалый рост цен на энергоносители и рекордные показатели инфляции.

# Санкции # Михал Дворчик # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тунисский ветеринар превратил свой дом в приют для бездомных животных
30 августа 2022 13:44

Тунисский ветеринар превратил свой дом в приют для бездомных животных

В Индии разработали уникальный шлем, который защищает от загрязнений воздуха
30 августа 2022 13:42

В Индии разработали уникальный шлем, который защищает от загрязнений воздуха

В Европе возник такой высокий спрос на польские дрова, что простому поляку они стали не по карману
30 августа 2022 13:27

В Европе возник такой высокий спрос на польские дрова, что простому поляку они стали не по карману