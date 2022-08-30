В Индии разработали уникальный шлем, который защищает от загрязнений воздуха

Новости Индии. Глоток свежего воздуха – серьезная победа для Индии. Там создали уникальный шлем с вентилятором и фильтрами, который защитит мотоциклистов не только от падений, но и от загрязнений воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа».

Амит Патхак, разработчик шлема:

Мы сделали умное устройство – это шлем против загрязнения. Я узнал об этой проблеме в 2016 году, когда в СМИ широко освещалась проблема загрязнений в Дели. Тогда мы начали разрабатывать этот продукт для защиты велосипедистов и мотоциклистов.