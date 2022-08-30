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В Индии разработали уникальный шлем, который защищает от загрязнений воздуха

30 августа 2022 13:42
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Новости Индии. Глоток свежего воздуха – серьезная победа для Индии. Там создали уникальный шлем с вентилятором и фильтрами, который защитит мотоциклистов не только от падений, но и от загрязнений воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа».

В Индии разработали уникальный шлем, который защищает от загрязнений воздуха-1

Амит Патхак, разработчик шлема:
Мы сделали умное устройство – это шлем против загрязнения. Я узнал об этой проблеме в 2016 году, когда в СМИ широко освещалась проблема загрязнений в Дели. Тогда мы начали разрабатывать этот продукт для защиты велосипедистов и мотоциклистов.

В Индии разработали уникальный шлем, который защищает от загрязнений воздуха-4

Вентилятор шлема работает от аккумуляторной батареи и может продержаться около 6 часов, после чего потребует подзарядки. В будущем разработчики планируют увеличить время автономной работы, но уже сегодня умный шлем пользуется большой популярностью среди водителей. Его удалось продать не только на внутреннем рынке, но и за границу, в частности, в страны Юго-Восточной Азии. Тем более, что стоит он ненамного дороже обычных шлемов: всего 56 долларов.

# Изобретения # Амит Патхак # Новости Индии # Фотофакт

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