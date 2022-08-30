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Тунисский ветеринар превратил свой дом в приют для бездомных животных

30 августа 2022 13:44
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Новости Туниса. Тунисский ветеринар превратил свой дом в приют для бездомных животных. Раудха Мансур и ее команда хотят защитить собак и кошек от человеческого насилия, сообщили в программе Новости «24 часа». Вырвать из когтей смерти уже удалось порядка 170 питомцев. 

Тунисский ветеринар превратил свой дом в приют для бездомных животных-1

Сирин Кхриф, помощница ветеринара:
Нам нужно много приютов, потому что на улицах много животных, которые страдают. Кто-то должен заботиться о них, а государство должно хотя бы построить приюты. Об остальном позаботятся люди, которые хотят помочь. По крайней мере, волонтеры.

Тунисский ветеринар превратил свой дом в приют для бездомных животных-4

Приют живет на деньги его основателей, волонтеров и просто неравнодушных людей. Они приносят еду, вещи, лекарства или деньги. Друзья Мансур даже создали «Ассоциацию поддержки», надеясь собрать средства для приюта, чтобы он продолжил работу.

# Животные # Сирин Кхриф # Фотофакт

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