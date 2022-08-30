Новости Туниса. Тунисский ветеринар превратил свой дом в приют для бездомных животных. Раудха Мансур и ее команда хотят защитить собак и кошек от человеческого насилия, сообщили в программе Новости «24 часа». Вырвать из когтей смерти уже удалось порядка 170 питомцев.

Сирин Кхриф, помощница ветеринара:

Нам нужно много приютов, потому что на улицах много животных, которые страдают. Кто-то должен заботиться о них, а государство должно хотя бы построить приюты. Об остальном позаботятся люди, которые хотят помочь. По крайней мере, волонтеры.