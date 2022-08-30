В Европе возник такой высокий спрос на польские дрова, что простому поляку они стали не по карману

Так, в Польше они скупают почти всю заготовленную древесину, грозя оставить ее жителей практически без топлива и денег. Из-за повышенного спроса продавцы взвинтили цены настолько, что дрова теперь не по карману простым полякам. Они вынуждены сами идти в лес и добывать себе топливо. В сложившейся ситуации представители деревообрабатывающей промышленности обвинили не немецких бизнесменов, а свое правительство, которое ее допустило. По их мнению, оно должно было ввести лимит на продажу дров за рубеж. И вместо того, чтобы зарабатывать на своих гражданах, защищать внутренний рынок.

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