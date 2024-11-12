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В Польше при строительстве «Восточного щита» будут изымать земли

12 ноября 2024 11:10
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Поляки стали жертвой решения своего же правительства защитить их от угрозы, якобы исходящей от Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше при строительстве «Восточного щита» будут изымать земли-2

Для этого Варшава начала строительство на границе комплекса оборонительных сооружений под названием «Восточный щит». Вот только выяснилось, что именно он и представляет реальную угрозу мирной жизни жителей польского приграничья. В местные СМИ просочилась информация, что их землю и стоящие на ней дома могут отнять, если они будут мешать строительству рвов, бункеров, вышек, складов или будут заходить за границы создаваемых минных полей. 

Оказывается, такая возможность заложена в новом законе, один из пунктов которого предполагает «возможность изъятия недвижимости для целей реализации инвестиций». По словам юристов, то, что это произойдет, не вызывает никаких сомнений. Вот только живущих у якобы опасной восточной границы людей об этом официально не предупредили. 

В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что правительство потратит около 3 миллиардов долларов на усиление границы с Беларусью. Вдоль нее уже начали строить новые укрепления и заборы, изменять рельеф местности.

# Международная политика

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