Поляки стали жертвой решения своего же правительства защитить их от угрозы, якобы исходящей от Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого Варшава начала строительство на границе комплекса оборонительных сооружений под названием «Восточный щит». Вот только выяснилось, что именно он и представляет реальную угрозу мирной жизни жителей польского приграничья. В местные СМИ просочилась информация, что их землю и стоящие на ней дома могут отнять, если они будут мешать строительству рвов, бункеров, вышек, складов или будут заходить за границы создаваемых минных полей.

Оказывается, такая возможность заложена в новом законе, один из пунктов которого предполагает «возможность изъятия недвижимости для целей реализации инвестиций». По словам юристов, то, что это произойдет, не вызывает никаких сомнений. Вот только живущих у якобы опасной восточной границы людей об этом официально не предупредили.

В мае 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что правительство потратит около 3 миллиардов долларов на усиление границы с Беларусью. Вдоль нее уже начали строить новые укрепления и заборы, изменять рельеф местности.