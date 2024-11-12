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Медведев прокомментировал ультиматум кандидата в канцлеры Германии Мерца

12 ноября 2024 11:02
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По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, если немецкие ракеты Taurus отправят на территорию Украины, то это значительно не поменяет ход боевых действий, пишет ТАСС.

Об этом сообщил Медведев в своем Telegram-канале. Политик при этом подчеркнул, что, если немецкие ракеты Taurus будут направлены в Украину, то увеличится риск перехода конфликта «в самую опасную стадию».

Также Медведев заметил, что заявление кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца об отправке ВСУ ракет из Германии при отказе Москвы завершить военную операцию имеет предвыборный характер.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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