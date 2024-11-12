Медведев прокомментировал ультиматум кандидата в канцлеры Германии Мерца

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, если немецкие ракеты Taurus отправят на территорию Украины, то это значительно не поменяет ход боевых действий, пишет ТАСС.

Об этом сообщил Медведев в своем Telegram-канале. Политик при этом подчеркнул, что, если немецкие ракеты Taurus будут направлены в Украину, то увеличится риск перехода конфликта «в самую опасную стадию».

Также Медведев заметил, что заявление кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца об отправке ВСУ ракет из Германии при отказе Москвы завершить военную операцию имеет предвыборный характер.