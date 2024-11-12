Мерц обещает выставить РФ ультиматум по Украине в случае победы на выборах

По словам кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, если он будет избран, то он может выдвинуть Российской Федерации ультиматум об остановке ударов по объектам инфраструктуры Украины в течение суток, пишет РИА Новости.

По замыслу политика, если Москва проигнорирует данные требования, то Мерц пригрозит снятием ограничений на применение вооружений, которые были переданы ВС Украины, и осуществлением поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Одновременно с этим Мерц, если он займет пост канцлера Германии, объявил о готовности провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

