Массовые беспорядки вновь вспыхнули в Амстердаме

Амстердам, несмотря на то, что проведение массовых акций запрещена, вновь охвачен беспорядками. Сотни молодых людей, вооруженных палками и камнями, захватили улицы столицы Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выкрикивая антисемитские лозунги, они громили машины и витрины магазинов, жгли мусорные баки. Кроме того, вандалы напали на трамвай, в котором находились пассажиры. Они забросали его петардами, разбили окна и пытались поджечь. Обошлось без пострадавших. На разгон разбушевавшейся толпы были брошены спецподразделения полиции. Сообщается как минимум о пяти задержанных.

По данным властей, эта акция стала продолжением массовых беспорядков, вспыхнувших 7 ноября, когда группа пропалестински настроенной молодежи напала на футбольных болельщиков из Израиля после матча между командой из Тель-Авива и местного клуба «Аякс».