В Польше появится крупнейший в Европе сервисный центр для ударных вертолетов

Варшава станет хабом для американских оборонных компаний. В Лодзи построят крупнейший в Европе сервисный центр для ударных вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он обойдется Польше в 440 миллионов злотых и сможет обслуживать не менее 96 машин – в том числе заказанных Польшей и вертолетов других европейских союзников. По словам заместителя министра обороны, за последние годы Польша закупила у США вооружений на 65 миллиардов долларов. В ближайшие годы страна планирует потратить как минимум аналогичную сумму на обслуживание техники и новые контракты.