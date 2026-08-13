Прямой эфир

В Литве проведут аудит плана по обращению с отходами на фоне кризиса c мусором

13 августа 2026 06:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Литве проведут аудит плана по обращению с отходами – ситуацию признали критической и требующей государственного вмешательства. Власти заявили, что проблема вышла из-под контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве проведут аудит плана по обращению с отходами на фоне кризиса c мусором-2

Чиновники намерены разобраться в стоимости утилизации тонны мусора и причинах роста платежей при неизменном объеме отходов. Кризис усугубился после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Вильнюсском регионе – предприятие до сих пор не работает в полную силу. В Алитусском районе скопились критические объемы горючих отходов: это грозит новыми возгораниями и экологической катастрофой.

# Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании из-за экстремальной жары обмелело более 80% рек
13 августа 2026 05:59

В Великобритании из-за экстремальной жары обмелело более 80% рек

В Индии чуть не разбился пассажирский лайнер из-за пилота, употреблявшего наркотики
12 августа 2026 19:56

В Индии чуть не разбился пассажирский лайнер из-за пилота, употреблявшего наркотики

В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения
12 августа 2026 17:57

В Колумбии объявлен трехдневный национальный траур по жертвам землетрясения