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В Польше полиция задержала гуманитарный конвой для беженцев. Что об этом говорят в Европарламенте?

02 декабря 2021 12:36
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Новости Польши. Польская полиция задержала гуманитарный конвой, предназначенный для беженцев на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим организаторы помощи, в числе которых общественные деятели и депутаты Европарламента, были вынуждены провести пресс-конференцию прямо в лесу, чтобы обратиться к польскому народу и мировому сообществу.  

В Польше полиция задержала гуманитарный конвой для беженцев. Что об этом говорят в Европарламенте?-1

Янина Охойская, общественный деятель:  
Мы не можем позволить людям умирать в лесах. Меня поражает жестокость правительства. Никто не думал, что эти действия направлены против тех, кто нуждается в помощи. Особой жестокостью считаю то, что на границу не пускают медиков, неправительственные организации и СМИ.  

В Польше полиция задержала гуманитарный конвой для беженцев. Что об этом говорят в Европарламенте?-4

Комментируя инцидент, начальник польской пограничной службы сослался на новый закон о защите границы. Принятые нововведения продлевают запрет на посещение приграничных районов даже после прекращения режима ЧП. Этот факт возмутил как местных жителей, так и политиков. Не промолчала депутат Европарламента Фабьен Келлер.  

В Польше полиция задержала гуманитарный конвой для беженцев. Что об этом говорят в Европарламенте?-7

Фабьен Келлер, депутат Европарламента:  
То, что польское правительство не соблюдает принципы верховенства закона, известно давно. Но то, что здесь происходит, еще хуже. Министр и пограничная служба сами решают, кто войдет в зону. Это может привести к тому, что почти никто не будет допущен к людям, которым нужна помощь. С гуманитарной точки зрения ситуация ужасна и неприемлема. Люди гибнут из-за холода и ужасных условий, которые царят в лесу.  

# Беженцы # Янина Охойская # Фабьен Келлер # Фотофакт

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