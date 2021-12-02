В Польше полиция задержала гуманитарный конвой для беженцев. Что об этом говорят в Европарламенте?

Новости Польши. Польская полиция задержала гуманитарный конвой, предназначенный для беженцев на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим организаторы помощи, в числе которых общественные деятели и депутаты Европарламента, были вынуждены провести пресс-конференцию прямо в лесу, чтобы обратиться к польскому народу и мировому сообществу.

Янина Охойская, общественный деятель:

Мы не можем позволить людям умирать в лесах. Меня поражает жестокость правительства. Никто не думал, что эти действия направлены против тех, кто нуждается в помощи. Особой жестокостью считаю то, что на границу не пускают медиков, неправительственные организации и СМИ.

Комментируя инцидент, начальник польской пограничной службы сослался на новый закон о защите границы. Принятые нововведения продлевают запрет на посещение приграничных районов даже после прекращения режима ЧП. Этот факт возмутил как местных жителей, так и политиков. Не промолчала депутат Европарламента Фабьен Келлер.