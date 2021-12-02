В Киеве забросали офис президента мелочью. Тысячи людей вышли на протест против политики Зеленского

Новости Украины. В Киеве в день ожидавшегося переворота тысячи людей вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство политикой Владимира Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие забросали офис главы государства мелочью, после чего пошли в сторону Верховной рады. Люди требовали уволить главу офиса президента и замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также участники акции просили провести перевыборы в Раду и отправить в отставку президента.