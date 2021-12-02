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ООН: бедность в мире продолжает расти, 45 млн человек могут столкнуться с проблемой голода

02 декабря 2021 10:58
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Около 45 миллионов человек могут столкнуться с проблемой голода. Такое заявление сделали в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ООН: бедность в мире продолжает расти, 45 млн человек могут столкнуться с проблемой голода-1

По данным организации, бедность продолжает расти, а голод остается ужасной перспективой для огромного количества людей. К странам, которым необходима помощь, отнесли Афганистан, Гаити, Ирак, Ливию и даже Украину.  

ООН: бедность в мире продолжает расти, 45 млн человек могут столкнуться с проблемой голода-4

Всего, по данным ООН, финансовая поддержка в 2022 году потребуется 63 государствам. А для предоставления помощи необходим 41 миллион долларов.  

# ООН # Фотофакт

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