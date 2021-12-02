ООН: бедность в мире продолжает расти, 45 млн человек могут столкнуться с проблемой голода

Около 45 миллионов человек могут столкнуться с проблемой голода. Такое заявление сделали в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 45 миллионов человек могут столкнуться с проблемой голода. Такое заявление сделали в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным организации, бедность продолжает расти, а голод остается ужасной перспективой для огромного количества людей. К странам, которым необходима помощь, отнесли Афганистан, Гаити, Ирак, Ливию и даже Украину.
Всего, по данным ООН, финансовая поддержка в 2022 году потребуется 63 государствам. А для предоставления помощи необходим 41 миллион долларов.