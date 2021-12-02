Европу ждёт продовольственный кризис? Эксперты сделали такой вывод из-за высоких цен на удобрения

О неизбежности продовольственного кризиса в Европе заявляют эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, таким мнением поделился генеральный директор и глава компании Yara, которая является одним из крупнейших в мире поставщиком удобрений.

В случае кризиса в первую очередь пострадают фермеры и частные хозяйства, которые не смогли закупить удобрения на следующий год. Их дефицит уже ощутим. Следствием этого стал рост цен. Например, стоимость азотных удобрений выросла в 2,5-3 раза.