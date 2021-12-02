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Европу ждёт продовольственный кризис? Эксперты сделали такой вывод из-за высоких цен на удобрения

02 декабря 2021 09:31
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О неизбежности продовольственного кризиса в Европе заявляют эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, таким мнением поделился генеральный директор и глава компании Yara, которая является одним из крупнейших в мире поставщиком удобрений.  

Европу ждёт продовольственный кризис? Эксперты сделали такой вывод из-за высоких цен на удобрения-1

В случае кризиса в первую очередь пострадают фермеры и частные хозяйства, которые не смогли закупить удобрения на следующий год. Их дефицит уже ощутим. Следствием этого стал рост цен. Например, стоимость азотных удобрений выросла в 2,5-3 раза.  

Европу ждёт продовольственный кризис? Эксперты сделали такой вывод из-за высоких цен на удобрения-4

Опасается эксперт и полного исчезновения продукции на рынке. Уже сейчас многие крупные производители расписали свои объемы до второго полугодия 2022-го. В сложившейся ситуации наше предприятие «Гродно Азот» может спасти положение. Белорусский поставщик ведет открытую игру. И более низкие цены на удобрения могут обрушить планы тех, кто пытается нажиться.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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