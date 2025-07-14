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Очень странные дела. Две крупнейшие черные дыры сливаются в космосе

14 июля 2025 13:53
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Очень странные дела. Две крупнейшие черные дыры сливаются в космосе-0

Международный коллектив ученых из проекта LIGO зафиксировал самое крупное слияние черных дыр на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли. Об этом пишет ТАСС.

Масса объектов превышала солнечную: одного – в 103 раза, другого – в 137. Их вращение происходило с огромной скоростью.

Событие было зафиксировано благодаря чувствительным детекторам гравитационных волн. Как предполагают ученые, эти массивные тела образовались после слияния более мелких черных дыр. Ожидается, что с развитием технологий в будущем удастся обнаружить еще более мощные космические явления.

LIGO охватывает около 1500 исследователей из 40 научных учреждений по всему миру. Целью проекта является обнаружение гравитационных волн космического происхождения.

Фото: pixabay

# Космос

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