Очень странные дела. Две крупнейшие черные дыры сливаются в космосе

Международный коллектив ученых из проекта LIGO зафиксировал самое крупное слияние черных дыр на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли. Об этом пишет ТАСС.

Масса объектов превышала солнечную: одного – в 103 раза, другого – в 137. Их вращение происходило с огромной скоростью.

Событие было зафиксировано благодаря чувствительным детекторам гравитационных волн. Как предполагают ученые, эти массивные тела образовались после слияния более мелких черных дыр. Ожидается, что с развитием технологий в будущем удастся обнаружить еще более мощные космические явления.

LIGO охватывает около 1500 исследователей из 40 научных учреждений по всему миру. Целью проекта является обнаружение гравитационных волн космического происхождения.