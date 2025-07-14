Axios: Зеленский и его команда пришли к Трампу, одетые не как сумасшедшие

На саммите НАТО, который проходил в Гааге 24-25 июня, прошла встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на чиновника США, пишет РИА Новости

По его мнению, украинский лидер оставил нормальное впечатление, а сами переговоры были конструктивными.

«Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший. <...> С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», – сказал он.

Учитывая напряженные отношения между Киевом и Вашингтоном, организаторы постарались избежать прямых переговоров между сторонами.

Ранее Зеленский был подвергнут критике за несоблюдение правил дипломатического этикета, в том числе за его появление на официальных мероприятиях.