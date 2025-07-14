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Axios: Зеленский и его команда пришли к Трампу, одетые не как сумасшедшие

14 июля 2025 11:38
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Axios: Зеленский и его команда пришли к Трампу, одетые не как сумасшедшие-0

На саммите НАТО, который проходил в Гааге 24-25 июня, прошла встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на чиновника США, пишет РИА Новости 

По его мнению, украинский лидер оставил нормальное впечатление, а сами переговоры были конструктивными.

«Зеленский пришел как обычный человек, не сумасшедший. <...> С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что у них состоялся хороший разговор», – сказал он.

Учитывая напряженные отношения между Киевом и Вашингтоном, организаторы постарались избежать прямых переговоров между сторонами. 

Ранее Зеленский был подвергнут критике за несоблюдение правил дипломатического этикета, в том числе за его появление на официальных мероприятиях.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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