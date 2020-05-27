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В Польше ослабят масочный режим, а в Москве разрешат гулять

27 мая 2020 20:41
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Новости мира. Мир постепенно возвращается к привычной жизни. Страны одна за другой снимают строгие ограничения, введённые из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Польше ослабят масочный режим, а в Москве разрешат гулять-1

О возобновлении международного авиасообщения объявила Турция. С июля границы откроют для белорусов, украинцев, китайцев, а также канадцев.

В Польше с конца нынешней недели ослабят масочный режим, при условии соблюдения социальной дистанции. А в первых числах июня в стране откроются бассейны, театры и другие культурные учреждения.

В Польше ослабят масочный режим, а в Москве разрешат гулять-4

Экономическая деятельность возобновилась в Дубае: к работе вернулись спортзалы и детские центры. С 1 июня в Москве откроются непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг. Гражданам разрешат выходить на прогулку.

В Польше ослабят масочный режим, а в Москве разрешат гулять-7

Через несколько дней смягчат карантинные меры в Грузии и Болгарии. А в Венесуэле с приходом лета приступят к постепенной отмене ограничений в сфере торговли и малого бизнеса. 

# Коронавирус # Фотофакт

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