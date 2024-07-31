В Польше опубликовали данные по росту цен – это повлияло на курс злотого

В Польше продолжают расти цены. Об этом говорят данные по инфляции, которые 31 июля опубликовало центральное статистическое управление. По оперативной оценке, стоимость потребительских товаров и услуг в июле 2024-го выросла на 4,2 % по сравнению с тем же месяцем 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годовом исчислении больше всего взлетели цены на энергоносители – почти на 12 %; на продукты питания – на 3,2 %. В этой ситуации облегченно вздохнули автовладельцы – топливо подорожало чуть более чем на 1 %. Но, как говорят экономисты, расслабляться им рано, это лишь временно.

Кроме того, по словам экспертов, полякам надо готовиться к еще одной неприятной новости. В ближайшие месяцы им придется увеличить расходы на пользование квартирой, в частности из-за роста цен на водоснабжение и канализацию. Кроме того, появились сообщения, что опубликованные статуправлением данные уже повлияли на национальную валюту, уронив курс злотого. И ожидать, что станет лучше, не стоит. По крайней мере, в этом году. По прогнозам экономистов, пик инфляции еще впереди. Скорее всего, она достигнет его примерно в феврале 2025-го.