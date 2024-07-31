Польша разместит у границы с Беларусью новую механизированную бригаду

Польша продолжает стягивать солдат и военную технику к границам Беларуси. Как заявили в Министерстве обороны, сейчас активно формируется новая пехотная дивизия, в которой одна из механизированных бригад заступит на боевое дежурство в нескольких десятках километрах от рубежей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она будет оснащена самым современным оружием, снаряжением и техникой. На ее вооружение поступят американские и южнокорейские танки. Их точное число по понятным причинам не озвучивается, но известно, что на покупку было потрачено более 10 миллиардов долларов. В конечном итоге численность создаваемой новой дивизии превысит 30 тысяч солдат.

Кроме бронетехники, она будет оснащена самоходными гаубицами и беспилотными комплексами, которые разместят недалеко от белорусской границы. В польском Министерстве обороны это назвали хорошей новостью как для восточной Польши, так и для восточного фланга НАТО.