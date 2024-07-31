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Литва дополнительно выделила 7 млн евро на военные нужды

31 июля 2024 13:39
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Власти Литвы нашли достойное применение средств бюджета, который и так не очень-то полон. Они решили потратить огромные деньги не на поддержку населения или социальные проекты, а на военные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва дополнительно выделила 7 млн евро на военные нужды-1

31 июля стало известно, что литовское правительство дополнительно выделило 7 миллионов евро на так называемые приоритетные проекты системы национальной обороны. Это закупка техники, строительство инфраструктуры, необходимой для размещения прибывающих в Литву контингентов стран НАТО. И это при том, что на эти же цели только в конце июня Вильнюс выделил дополнительные 136 миллионов евро. Таким образом, расходы на оборону в 2024 году превысили 3 % от ВВП.

# НАТО

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