Литва дополнительно выделила 7 млн евро на военные нужды

Власти Литвы нашли достойное применение средств бюджета, который и так не очень-то полон. Они решили потратить огромные деньги не на поддержку населения или социальные проекты, а на военные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 июля стало известно, что литовское правительство дополнительно выделило 7 миллионов евро на так называемые приоритетные проекты системы национальной обороны. Это закупка техники, строительство инфраструктуры, необходимой для размещения прибывающих в Литву контингентов стран НАТО. И это при том, что на эти же цели только в конце июня Вильнюс выделил дополнительные 136 миллионов евро. Таким образом, расходы на оборону в 2024 году превысили 3 % от ВВП.