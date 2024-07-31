Президент Венесуэлы приказал военным и полиции приступить к патрулированию городов

Президент Венесуэлы отдал приказ военным и полиции приступить к патрулированию всей страны. Это вынужденное распоряжение, чтобы восстановить порядок и прекратить беспрецедентную волну насилия, прокатившуюся по всем регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспорядки вспыхнули после того, как избирательная комиссия огласила результаты президентских выборов, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства. Оппозиция отказалась их признавать и призвала своих сторонников выйти на улицы. Сотни людей по ее приказу устроили беспорядки в столице и других городах. Они строили баррикады, жгли покрышки и нападали на сотрудников полиции, избивали мирных жителей и устраивали поджоги. В правительстве заявили, все силы в стране будут действовать решительно, в рамках Конституции и законов, чтобы сохранить внутренний порядок. Задержаны более тысячи человек, которые участвовали в погромах.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы:

Вчера мы столкнулись с массированной атакой преступников. Почти 70 % из более чем тысячи арестованных так называемых протестующих были под воздействием наркотиков. Они были вооружены и заявили, что являются частью плана венесуэльских ультраправых и оппозиции, которая превратилась в террористов.