В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД

Новости мира. В Польше оправдали военного преступника, который в 1946 году сжёг пять белорусских деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё во времена Второй мировой войны Ромуальд Райс, по прозвищу «Бурый», был бойцом Армии Краёвой, а позже создал незаконное вооруженное формирование. По-настоящему кровавым стал его поход зимой 46-ого по восточной территории Польши. Спустя два года Райс был арестован и приговорён к смертной казни.