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В Японии почтили минутой молчания жертв аварии на «Фукусиме»

11 марта 2019 13:13
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Новости Японии. Минутой молчания в Японии почтили память жертв мощного землетрясения, которое в 2011 году привело к аварии на АЭС в Фукусиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии почтили минутой молчания жертв аварии на «Фукусиме»-1

8 лет назад в этот день природный катаклизм унес жизни без малого 15 900 жителей. Более 2500 человек все еще числятся пропавшими без вести. После ЧП из зоны выброса радиоактивных частиц были эвакуированы 470 тысяч японцев. Из них около 52 тысяч все еще не могут вернуться на родину.

В Японии почтили минутой молчания жертв аварии на «Фукусиме»-4

Полная ликвидация последствий аварии может занять десятилетия. Инцидент на АЭС «Фукусима-1» был признан крупнейшим за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.

# Япония # Фотофакт

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