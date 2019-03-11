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Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее

11 марта 2019 14:49
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Новости Австралии. Кадры из сиднейского зоопарка: широкой публике представили трех детенышей редкой красной панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее-1

Родились малыши в декабре, однако находились под пристальным наблюдением сотрудников и не выходили на прогулки. Этот вид панды – исчезающий, и появление медвежат на свет стало настоящим событием для парка и общественности.

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее-4

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее-6

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее-8

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее-10

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее-12

# Зоопарк # Фотофакт

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