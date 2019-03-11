Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее

Новости Австралии. Кадры из сиднейского зоопарка: широкой публике представили трех детенышей редкой красной панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Кадры из сиднейского зоопарка: широкой публике представили трех детенышей редкой красной панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Родились малыши в декабре, однако находились под пристальным наблюдением сотрудников и не выходили на прогулки. Этот вид панды – исчезающий, и появление медвежат на свет стало настоящим событием для парка и общественности.