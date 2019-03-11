Части бортового самописца найдены на месте крушения самолёта в Эфиопии

Новости мира. На месте крушения пассажирского самолета в Эфиопии обнаружены черные ящики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самописцы, фиксирующие показатели приборов и разговоры экипажа, переданы на расшифровку специалистам. Полученные данные помогут пролить свет на причину катастрофы, унесшую жизни 157 человек. Пассажир на 2 минуты опоздал на самолёт, разбившийся в Эфиопии, и это спасло ему жизнь

Трагедия произошла 10 марта. Лайнер рухнул недалеко от аэропорта Аддис-Абебы спустя 6 минут после взлета. Известно, что на борту находились представители 35 стран, включая троих россиян. Среди пассажиров было и 19 сотрудников подразделений ООН, которые летели в Найроби на Ассамблею по окружающей среде. Семья из России незадолго до гибели показала на видео самолёт, рухнувший в Эфиопии