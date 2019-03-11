Части бортового самописца найдены на месте крушения самолёта в Эфиопии

Новости мира. На месте крушения пассажирского самолета в Эфиопии обнаружены черные ящики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. На месте крушения пассажирского самолета в Эфиопии обнаружены черные ящики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самописцы, фиксирующие показатели приборов и разговоры экипажа, переданы на расшифровку специалистам. Полученные данные помогут пролить свет на причину катастрофы, унесшую жизни 157 человек.
Пассажир на 2 минуты опоздал на самолёт, разбившийся в Эфиопии, и это спасло ему жизнь
Трагедия произошла 10 марта. Лайнер рухнул недалеко от аэропорта Аддис-Абебы спустя 6 минут после взлета. Известно, что на борту находились представители 35 стран, включая троих россиян. Среди пассажиров было и 19 сотрудников подразделений ООН, которые летели в Найроби на Ассамблею по окружающей среде.
Семья из России незадолго до гибели показала на видео самолёт, рухнувший в Эфиопии
После авиакатастрофы Китай, Британия и Эфиопия приостановили полеты Боинга 737 MAX. Сегодня в Эфиопии объявлен траур. Соболезнования родным и близким погибших выразил Президент Беларуси.
Лайнер рухнул спустя 6 минут полёта. Что известно о гибели второго за 5 месяцев Boeing 737 MAX 8