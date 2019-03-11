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Части бортового самописца найдены на месте крушения самолёта в Эфиопии

11 марта 2019 14:34
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Новости мира. На месте крушения пассажирского самолета в Эфиопии обнаружены черные ящики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Части бортового самописца найдены на месте крушения самолёта в Эфиопии-1

Самописцы, фиксирующие показатели приборов и разговоры экипажа, переданы на расшифровку специалистам. Полученные данные помогут пролить свет на причину катастрофы, унесшую жизни 157 человек.

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Части бортового самописца найдены на месте крушения самолёта в Эфиопии-4

Трагедия произошла 10 марта. Лайнер рухнул недалеко от аэропорта Аддис-Абебы спустя 6 минут после взлета. Известно, что на борту находились представители 35 стран, включая троих россиян. Среди пассажиров было и 19 сотрудников подразделений ООН, которые летели в Найроби на Ассамблею по окружающей среде.

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Части бортового самописца найдены на месте крушения самолёта в Эфиопии-7

После авиакатастрофы Китай, Британия и Эфиопия приостановили полеты Боинга 737 MAX. Сегодня в Эфиопии объявлен траур. Соболезнования родным и близким погибших выразил Президент Беларуси.

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# Крушение # Фотофакт

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