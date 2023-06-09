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В Польше ограбили поезд НАТО со снарядами для ВСУ

09 июня 2023 11:54
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В Польше был ограблен охраняемый военными НАТО американский поезд, перевозивший снаряды для Украины. Эту информацию предоставила польская газета Wyborcza, пишет РИА Новости.

Подозреваемых в преступлении задержали, а украденные снаряды вернули. По сообщению портала O2.pl, в краденых ящиках хранились 155-миллиметровые фугасные снаряды для артиллерийских орудий. По данным пресс-секретаря Военной жандармерии Томаша Чуловского, в связи с преступлением были арестованы три человека, а украденные снаряды были возвращены в полном объеме.

Согласно сообщению Польского телевидения, арестованные мужчины в возрасте 26, 34 и 39 лет были осуждены ранее за имущественные преступления и могут быть приговорены к заключению на срок до 10 лет.

# Оружие и боеприпасы

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