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В Омской области ФСБ задержала экс-работника ОПК РФ за шпионаж в пользу Германии

09 июня 2023 11:00
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Работник оборонно-промышленного комплекса Омской области был задержан за шпионаж в пользу Германии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

Согласно информации, российский гражданин самолично связался с одним из представителей Федеративной Республики Германия с целью передать военную информацию в обмен на содействие в получении немецкого гражданства. Оперативниками было установлено, что мужчина собирал данные о важных военных объектах, к которым имел доступ в рамках своей служебной деятельности. Теперь ему может грозить пожизненное заключение.

# Международная политика

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