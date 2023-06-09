В Омской области ФСБ задержала экс-работника ОПК РФ за шпионаж в пользу Германии

Работник оборонно-промышленного комплекса Омской области был задержан за шпионаж в пользу Германии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.

Согласно информации, российский гражданин самолично связался с одним из представителей Федеративной Республики Германия с целью передать военную информацию в обмен на содействие в получении немецкого гражданства. Оперативниками было установлено, что мужчина собирал данные о важных военных объектах, к которым имел доступ в рамках своей служебной деятельности. Теперь ему может грозить пожизненное заключение.